Il Roma - Buongiorno è tornato a Castel Volturno e ha parlato con Allegri: ecco i tempi di recupero
Ultimissime news calcio Napoli: Buongiorno è tornato a Castel Volturno da Allegri, svelati i tempi di recupero. Si rivedrà fra dicembre e gennaio
Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Roma, in un articolo a firma di Salvatore Caiazza, parla del rientro di Buongiorno, che è tornato per lavorare con Allegri anche se è presto per giocare:
"Bentrovato Ale. Dopo più di due mesi, Buongiorno è tornato a Castel Volturno. Il difensore torinese si era presentato come tutti i suoi compagni ai controlli prima di partire per il ritiro di Dimaro Folgarida. In Trentino, però, non c'è mai andato perché il 23 luglio si è operato al ginocchio destro per la riparazione della radice del menisco mediale. Un imprevisto fisico non da poco che ha costretto il calciatore a fermarsi saltando la preparazione e tante partite ufficiali. Sarebbe servito come il pane ad Allegri nel reparto arretrato. Purtroppo è dovuto andare sotto i ferri lasciando spazio agli altri. Ha guardato in tv le sfide del Napoli e sarebbe voluto essere protagonista anche lui. Ma ha dovuto seguire un percorso riabilitativo personale. Da qualche giorno, però, è rientrato al quartier generale. Ha riabbracciato i suoi colleghi e ha parlato con Allegri. Lo aveva conosciuto prima dei ritiri poi non si erano più visti. A gestirlo a Castel Volturno sarà lo staff tecnico dell'allenatore livornese con una tabella particolare. Naturalmente non sarà a disposizione presto. Max sarebbe felice di poterlo schierare nel suo scacchiere. Ha qualità da vendere Buongiorno.
Quando era al Toro lo ha sfidato nei derby con la Juventus dimostrando di essere molto forte. Il suo rientro non sarà velocissimo. Dovrebbe da programma essere utilizzabile a dicembre. Al massimo a gennaio. Quindi passeranno ancora tante partite per potersi esaltare in campo. Ma il fatto di essere tornato è già un passo in avanti. Potrebbe anche accelerare e giocare prima del tempo. Al momento Buongiorno non è neanche nella lista di Serie A e Champions League. Deve lavorare duramente per smaltire prima di tutto l'infortunio. Poi dovrà ritrovare la forma fisica e la gamba per giocare ad alti livelli".