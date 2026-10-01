Il Roma - Buongiorno è tornato a Castel Volturno e ha parlato con Allegri: ecco i tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Roma, in un articolo a firma di Salvatore Caiazza, parla del rientro di Buongiorno, che è tornato per lavorare con Allegri anche se è presto per giocare:

"Bentrovato Ale. Dopo più di due mesi, Buongiorno è tornato a Castel Volturno. Il difensore torinese si era presentato come tutti i suoi compagni ai controlli prima di partire per il ritiro di Dimaro Folgarida. In Trentino, però, non c'è mai andato perché il 23 luglio si è operato al ginocchio destro per la riparazione della radice del menisco mediale. Un imprevisto fisico non da poco che ha costretto il calciatore a fermarsi saltando la preparazione e tante partite ufficiali. Sarebbe servito come il pane ad Allegri nel reparto arretrato. Purtroppo è dovuto andare sotto i ferri lasciando spazio agli altri. Ha guardato in tv le sfide del Napoli e sarebbe voluto essere protagonista anche lui. Ma ha dovuto seguire un percorso riabilitativo personale. Da qualche giorno, però, è rientrato al quartier generale. Ha riabbracciato i suoi colleghi e ha parlato con Allegri. Lo aveva conosciuto prima dei ritiri poi non si erano più visti. A gestirlo a Castel Volturno sarà lo staff tecnico dell'allenatore livornese con una tabella particolare. Naturalmente non sarà a disposizione presto. Max sarebbe felice di poterlo schierare nel suo scacchiere. Ha qualità da vendere Buongiorno.