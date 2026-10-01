Dove vedere Grecia-Olanda: anche TV8 o solo SKY? C'è Lang in campo

Dove vedere Grecia-Olanda: continua il programma della UEFA Nations League e va in scena stasera alle 20.45 una sfida di grande interesse tra appunto Grecia e Olanda, nonché due delle protagoniste del Gruppo 2 della Lega A completato da Germania e Serbia. Dopo le prime due giornate, la classifica vede gli ellenici al comando, con gli olandesi subito dopo.

La nazionale greca ha iniziato infatti il proprio percorso con due vittorie, mentre i tulipani hanno raccolto una vittoria e un pareggio. Più indietro la Germania, mentre la Serbia è ancora ferma a zero punti.

Prima della sfida, la situazione è la seguente:

Grecia: 6 punti

6 punti Olanda: 4 punti

4 punti Germania: 1 punto

1 punto Serbia: 0 punti

La Grecia ha ottenuto il massimo nelle prime due uscite, battendo la Serbia per 2-1 nella giornata inaugurale e successivamente la Germania per 1-0. L'Olanda ha invece pareggiato 1-1 contro la Germania all'esordio, prima di superare la Serbia per 2-1 nella seconda giornata.

Dove vedere Grecia-Olanda in tv e streaming

Dove vedereGrecia-Olanda in tv e streaming? A questo quesito c'è la stessa risposta di Germania-Serbia con Vanja Milinkovic-Savic in campo: ovvero Sky con gara in diretta su SkySportCalcio. Servirà dunque l'abbonamento dell'emittente satellitare per seguire la gara o al massimo l'alternativa NOW. In formato ancor più smart c'è anche SkyGo da smartphone, tablet, computer e Smart TV compatibili.

Grecia-Olanda non sarà in chiaro su TV8 per chi se lo stesse chiedendo: le partite gratis saranno Spagna-Repubblica Ceca di sabato e Portogallo-Novergia di domenica.