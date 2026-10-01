Allegri conta di ritrovare almeno due azzurri in vista del Frosinone: il punto sui rientri

Ultime notizie SSC Napoli - Allenamento mattutino a Castel Volturno, per il gruppo di Allegri. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, prosegue il suo recupero Scott McTominay, ieri in campo per seguire la sua tabella personalizzata. Per la ripresa, il Frosinone il 10 ottobre al Maradona, l'allenatore spera comunque di ritrovare Alex Meret e Luca Marianucci, che fanno progressi. Anche Giovane è vicino al rientro: ieri ha lavorato in parte in gruppo. Così come Leonardo Spinazzola. Ci vorrà qualche giorno in più, invece, per Alisson Santos. Per Andrè Frank Zambo Anguissa condizioni da monitorare costantemente.