"Non abbiamo mai pensato a Conte". Carnevali vuota il sacco, l'ad della Juventus spegne i rumors

Ultime notizie calcio - Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, è intervenuto a Trento al Festival dello Sport nel corso del panel "La Juventus nel destino".

Di seguito le sue dichiarazioni riportate da TuttoMercatoWeb:

"Alla Juve devi vincere, sì, poi devi capire in che modo puoi riuscirci. Con il lavoro, cercando di non fare cambiamenti ogni anno che non fanno bene, c'è un percorso. Oggi si bada spesso ad arrivare al quarto posto, al terzo, perché il calcio oggi è visto più come un business, se arrivi in Champions League puoi programmare un certo tipo di discorso. Ma in un grande club tu devi vincere. Entrare in Champions non è semplice perché anche una squadra come il Como oggi può vincere il campionato italiano, ci sono l'Inter, la Roma, il Napoli, la Lazio, l'Atalanta. Torno a quello che ha detto Boniperti: 'Quello che conta è vincere'.

Conte è un amico, un allenatore top, di grandissimo livello, ma non è un nostro pensiero e non lo è mai stato. Non è che perdi una partita o ne perdi altre. Oggi abbiamo bisogno di continuità. Nella Juve ci sono stati troppi cambiamenti. Possiamo sbagliare, ma dobbiamo costruire. Spalletti ha anche uno staff molto preparato. C'è anche unione, essere vicini serve soprattutto quando le cose vanno male. Poi conta il campo: le parole non contano un tubo".