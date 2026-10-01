Ultim'ora - Inchiesta arbitri, caso Rocchi: accolta la richiesta di archiviazione, è arrivata la decisione della procura FIGC
Notizie 18:57
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Inchiesta arbitri, caso Rocchi: accolta la richiesta di archiviazione
Ultime notizie - Grosse novità dell'ultim'ora riguardo l'inchiesta arbitri che vede coinvolto l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Come riferisce Sky Sport, è arrivata la decisione della procura generale FIGC.
Inchiesta arbitri, caso Rocchi: accolta la richiesta di archiviazione
Proprio in questi minuti è stata accolta la richiesta di archiviazione dell'indagine che vedeva indagato per concorso in frode sportiva l'ex designatore degli arbitri Rocchi.
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