Rinnovi De Bruyne-Lobotka, il Napoli potrebbe far valere una sola opzione! Il destino dei due

Calciomercato SSC Napoli - Certi contratti si avvicinano alla scadenza in casa Napoli. Quelli di Anguissa, Lobotka e McTominay non sono poi così lunghi, stesso discorso per De Bruyne. Il centrocampo del Napoli è a un bivio, scrive il Corriere dello Sport.

Rivoluzione prossima o nuove conferme e fumate bianche in arrivo? Scadenza 2027 per Lobotka e De Bruyne, ma esiste opzione di rinnovo per un’altra stagione: