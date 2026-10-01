Rinnovi De Bruyne-Lobotka, il Napoli potrebbe far valere una sola opzione! Il destino dei due
Calciomercato SSC Napoli - Certi contratti si avvicinano alla scadenza in casa Napoli. Quelli di Anguissa, Lobotka e McTominay non sono poi così lunghi, stesso discorso per De Bruyne. Il centrocampo del Napoli è a un bivio, scrive il Corriere dello Sport.
Rivoluzione prossima o nuove conferme e fumate bianche in arrivo? Scadenza 2027 per Lobotka e De Bruyne, ma esiste opzione di rinnovo per un’altra stagione:
"Per Stani il club eserciterà - per non perderlo a zero - l’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2028 come fatto nei mesi scorsi per Anguissa. Ma sul tema prolungamento, con i suoi agenti, non ci sono novità da un po’ di tempo. Verrà poi anche il momento di riflettere sul destino di De Bruyne, che nel 2025 aveva firmato un biennale ma con opzione di prolungamento di un altro anno, fino al 2028. Verrà esercitata? Si vedrà"