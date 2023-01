"Kvaratskhelia coi decimi di febbre", Auriemma: "Spunta il provino decisivo per Salernitana-Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Khvicha Kvaratskhelia resta in dubbio per Salernitana-Napoli, match in programma sabato alle 18 allo stadio Arechi. Oggi l'attaccante georgiano non si è allenato in via precauzionale e le sue condizioni dovranno essere monitorate nelle prossime ore. Per lui, leggera influenza che lo sta colpendo nella settimana del derby campano. Motivo per cui Spalletti l'aveva lasciato a riposo senza rischiarlo per Napoli-Cremonese di Coppa Italia.

Condizioni Kvaratskhelia verso Salernitana-Napoli

Ma arrivano novità da Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, che via Twitter ha svelato un retroscena legato alle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia che ha saltato l'allenamento odierno:

"Kvaratskhelia si è svegliato nuovamente con qualche decimo di febbre e il Napoli ha preferito lasciarlo a casa per continuare la cura. Domani il provino finale per capire se il georgiano potrà partecipare al match".