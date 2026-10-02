Vergara debutta con la Nazionale italiana: esordio in Nations League in Francia-Italia | FOTO

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Esordio Vergara con la Nazionale italiana: debutto in Francia-Italia

Ultime notizie Italia - Esordio con la maglia dell’Italia per Antonio Vergara! Il centrocampista della SSC Napoli fa il suo debutto con la Nazionale italiana nella gara di Nations League di questa sera contro la Francia.

L’azzurro entra in campo al minuto 62: il CT Roberto Mancini lo fa entrare al posto di Pio Esposito.

Ecco le immagini

Esordio Vergara con la Nazionale italiana: debutto in Francia-Italia
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