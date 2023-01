Sky, Ugolini: "C'era grande preoccupazione per questa partita, poi è esploso il calore dei tifosi"

Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

"Il Napoli ha aperto il frigo per mettere la bottiglia dentro. Confermarsi a questi livelli non è stato facile con una vittoria netta e significatica. Osimhen e Kvara hanno fatto la differenza e la gente di Napoli è un fattore che sta facendo la differenza. L'Eintracht Francoforte è un avversario abbordabile con l'andata in Germania e credo che si possa fare un pensiero ai quarti. Il Napoli festeggia con prudenza e non si fanno drammi se le cose non vanno come dovremmo. La sosta ha portato prudenza ma oggi il calore dei tifosi è esploso e nel pomeriggio c'era un'atmosfera surreale. C'era grande preoccupazione con il ricordo della sconfitta con l'Inter.