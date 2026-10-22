Calaiò: "Per il Napoli è arrivata una buona notizia. Con la Roma metterei uno tra Gilmour e Lobotka"

Ultime calcio Napoli, Emanuele Calaiò, ex calciatore, è intervenuto nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma di Claudia Mercurio condotto da Gianluca Vigliotti su 11 Televomero.

Di seguito le sue parole:

"Qualificazione ai play-off di Champions League? Con questo Napoli altalenante e che ancora non mostra un'identità chiara, non posso dire di essere sicuro [che la raggiungerà, ndr]. Contro il Bodø/Glimt ha avuto la forza di reagire, dopo dei momenti di blackout arrivati sia sull'1-1 che sul 2-2. Secondo me i fischi sul palleggio del Bodø/Glimt sono stati anche uno stimolo per riprendersi. Io vorrei vedere un filotto di partite dove il Napoli vince e convince prima di sbilanciarmi.

Lucca? L'anno scorso ha mostrato poco, io pensavo che Allegri potesse anche rivitalizzarlo, e penso che sia stato preso anche per questo. Chiaramente poi c'è l'aspetto mentale e quello tecnico, ma in generale penso che Lucca non sia un attaccante da Napoli, se penso agli attaccanti che hanno vestito la maglia del Napoli: ha fatto vedere poco, bisogna essere onesti.

Per me Hojlund è un grande attaccante. Uno dei migliori d'Europa? Penso che Hojlund sia uno degli attaccanti più forti d'Europa, e può migliorare ancora molto, avendo 23 anni. Pallone d'Oro? Penso che Yamal abbia tempo per prenderlo, Kane per la carriera che ha fatto se lo merita. Allegri e Gasperini? Se guardiamo al modo di giocare, è chiaro che tra i due c'è un abisso. Io ho avuto Gasperini: poco simpatico, ma tatticamente è un maestro. 4-3-3 contro la Roma? Se il modulo dovesse essere questo, metterei uno tra Lobotka e Gilmour a centrocampo. Vergara si è allenato con la squadra, potrebbe andare in panchina, e questa è già una buona notizia".