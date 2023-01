Sky, Camicioli: "Napoli-Juventus entrerà nella storia del calcio! Triplete? Gli azzurri non devono temere nessuno"

Davide Camicioli, collega di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il calcio è emozione e Napoli-Juventus entra nella storia. Un dominio totale dopo la sconfitta di Milano.

C'è un senso di gioia comune nel gruppo e questo da la percezione del lavoro di Spalletti.

Se dovesse arrivare lo Scudetto, credo che sia qualcosa di rivoluzionario perchè si è sempre detto che ci vuole tempo per arrivare ad un risultato.

Nessuno come Spalletti sa valorizzare i suoi giocatori e Meret è l'esempio di tutto ciò.

Il Napoli si diverte e tutto l'ambiente sembra cresciuto e maturato.

Bravissimo anche lo staff perchè il Napoli andava a mille grazie anche al Maradona.

Il Napoli è uno spot per il calcio e in Champions League non ha nessun obbligo per giocartela con entusiasmo.

Non so se il Napoli farà il triplete, ma nei 90 minuti gli azzurri non sono inferiori a nessuno".