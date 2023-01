Sampdoria, il presidente Lanna: "Altro torto arbitrale come col Napoli. Se ci vogliono far retrocedere lo dicano"

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la gara contro l'Empoli:

“Siamo sempre stati zitti, mi sembra che da inizio anno subiamo torti: questo è l’ennesimo. Anche la settimana scorsa con il Napoli un altro rigore dato contro. Vorrei solo capire cosa gli arbitri vogliano fare con noi. Mi sembra che l'arbitro abbia fischiato il fallo di mano quando cade per una spinta. Ha completamente rovesciato la decisione. Noi siamo in difficoltà, ma se vogliono metterci ancora più in difficoltà lo dicano. Stasera sono arrabbiato, non voglio pensare a un disegno contro di noi ma obiettivamente sono tanti gli episodi che abbiamo subito quest'anno. Siamo un po' tutti stanchi".