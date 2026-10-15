Radio RAI, Codignoni: "L'impressione su Allegri e De Bruyne? È stato un po' straniante, ho visto una squadra in preda a frenesia e spaventata2"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Manuel Codignoni di Radio Rai:

"Non mi aspettavo che il Napoli facesse questo tipo di partita, mi sembrava in controllo in quei primi venti minuti. Poi l'errore sciagurato ha acceso un blackout, ho visto una squadra in preda a frenesia e spaventata. Mi ha lasciato basito. Il Napoli non dovrebbe rispondere in questo modo all'errore di Politano in questo modo. Se ti disunisci salta il banco. Mi colpisce che il Villarreal potevi attaccarlo bene. Le armi per ribaltare la partita ce le avevi, ma non le hai sfruttate.

L'impressione su Allegri e De Bruyne? Non so se non si sono capiti o non c'era accordo. È stato un po' straniante. De Bruyne nella prima parte di gara mi era parso anche ispirato. Poi è calato.

Il non apporto dei cambi? L'unico che non è entrato è Beukema, l'apporto non c'è stato. Non si è vista la scossa, iniziative. Lang ha fatto poca roba. Mi aspettavo che dopo l'uscita di Giovane si potesse creare qualcosa di importante. La squadra aveva smarrito lucidità. Una squadra come il Napoli non può permettersi questi blackout. La tenuta psicologica, la tenuta del "tutto assieme", sembrava una squadra slegata.

Che risposta mi aspetto contro il Venezia? Massimiliano Allegri ha ribadito che in Italia siamo abituati a giocare con squadre medio-piccole, in Champions il livello è differente. Il Venezia ha zero punti, ha grosse difficoltà, prende gol quasi sempre al primo tiro in porta, ma ha garra. Allegri deve inculcare nella testa che bisognerà sporcarsi le mani contro il Venezia. La risposta che mi aspetto dal Napoli è dal punto di vista del carattere"