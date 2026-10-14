Cassano senza mezzi termini: "Se domani arrivasse un americano per il Bari, De Laurentiis dovrebbe andare via"
Le Interviste 22:30
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Ultime notizie - Antonio Cassano, ex attaccante, ha commentato ai microfoni di Viva El Futbol la situazione del Bari che vede al centro delle contestazioni la famiglia De Laurentiis.
Bari, Cassano sui De Laurentiis
Di seguito le sue dichiarazioni:
"Il problema è semplice, se domani arriva un americano e vuole il Bari, De Laurentiis non adesso, ieri se ne deve andare".
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