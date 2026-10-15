Roma, tegola Dybala: rischia di saltare il Napoli

Serata complicata per la Roma nella sfida di Champions League contro il Real Madrid. Oltre alle difficoltà incontrate in campo, Gian Piero Gasperini deve fare i conti con due possibili infortuni muscolari che coinvolgono Manu Koné e Paulo Dybala.

Il centrocampista francese è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nei primi 15 minuti, mentre l'attaccante argentino non è rientrato in campo dopo l'intervallo. Due situazioni che tengono in apprensione l'ambiente giallorosso, in attesa degli esami per chiarire l'entità dei problemi fisici.

Roma, Koné esce in lacrime: problema alla coscia

Il primo stop è arrivato nel corso del primo tempo, quando Manu Koné si è fermato durante un contropiede del Real Madrid. Il centrocampista ha accusato un problema alla coscia destra ed è stato costretto a chiedere il cambio.

A preoccupare è stata soprattutto la reazione del francese, uscito dal campo in lacrime. Un'immagine che ha subito fatto temere un infortunio potenzialmente significativo, anche se soltanto gli accertamenti medici potranno stabilire la gravità del problema e i tempi di recupero.

Per Gasperini si tratta di una perdita pesante, considerando l'importanza di Koné negli equilibri del centrocampo romanista.

Anche Dybala costretto al cambio all'intervallo

La seconda tegola riguarda Paulo Dybala. L'argentino ha accusato un risentimento muscolare e Gasperini ha deciso di sostituirlo durante l'intervallo, evitando di correre ulteriori rischi.

Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire se si tratti di un problema lieve o di un infortunio destinato a tenerlo fuori più a lungo.

La Roma rischia quindi di perdere due pedine importanti nello stesso incontro, proprio in una fase della stagione in cui la continuità di rendimento e la disponibilità dei titolari possono fare la differenza.

Gasperini aspetta gli esami: Roma in ansia

Il doppio stop contro il Real Madrid rappresenta una brutta notizia per Gasperini, che ora attende indicazioni più precise dallo staff medico.

Per Koné sarà fondamentale chiarire l'entità del problema alla coscia destra, mentre per Dybala bisognerà valutare il risentimento muscolare accusato durante la partita.

Al momento non ci sono tempi di recupero ufficiali per nessuno dei due giocatori. Le prossime ore saranno decisive per conoscere la diagnosi e capire se Gasperini dovrà rinunciare a entrambi anche nei prossimi impegni della Roma.