Quattro squadre italiane KO nello stesso turno di Champions League: è la prima volta nella storia

Un vero e proprio martedì e mercoledì nero per le squadre della Serie A in UEFA Champions League. Per la prima volta nella storia della competizione, quattro formazioni italiane sono state sconfitte nel corso dello stesso turno di Champions.

Inter - Club Brugge 3-4: Incontro pirotecnico a San Siro con i nerazzurri sorpresi e battuti a domicilio dai belgi al termine di novanta minuti folli.

Villarreal - Napoli 3-1: Trasferta amara all'Estadio de la Cerámica per la squadra di Massimiliano Allegri, superata nettamente dagli spagnoli.

Feyenoord-Como 3-2: Sconfitta di misura al De Kuip di Rotterdam per i lariani al termine di una gara combattuta.

Roma-Real Madrid 3-4: Spettacolo e tanti gol allo Stadio Olimpico, ma ad avere la meglio nell'ennesimo botta e risposta sono stati i Blancos.

Un bilancio pesante che segna un primato negativo assoluto per il nostro movimento calcistico nelle notti europee.