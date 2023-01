Osimhen a Dazn: "Buone chance di vincere lo scudetto, mettiamo in campo ciò che ci insegna Spalletti"

Napoli Juventus - Victor Osimhen del Napoli parla al termine della partita contro la Juventus. Queste le parole a Dazn nel post partita:

"E' stata una notte fantastica, Forza Napoli Sempre! Rispetto per la Juventus, noi avevamo bisogno dei 3 punti. Sono felice che io abbia dato il mio contributo alla squadra per questa grande vittoria. La squadra ha fatto una grande partita. Siamo una grande squadra, la Juventus anche tecnicamente è molto dotata, ma noi siamo stati i migliori in questa partita. Abbiamo buone chance di vincere lo scudetto, ma pensiamo partita per partita, ma mettiamo in campo ciò che ci insegna Spalletti".