Rafa Marin in conferenza: "Preferisco parlare di calcio e non dell'episodio del pareggio, tutti abbiamo visto cos'è successo! Meritavamo noi di più. Dobbiamo mantenere questo livello con tutti"

Ultime notizie Napoli - Gentili lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Roma di Serie A con le dichiarazioni live del giocatore del Napoli Rafa Marin.

Di seguito in conferenza stampa il giocatore del Napoli Rafa Marin dopo Napoli-Roma. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Maradona.

"Penso che abbiamo fatto una grande prestazione, ci siamo allenati in settimana e abbiamo fatto ciò che abbiamo studiato: si è vista una grande partita, sapevamo che la Roma fosse forte e s'è visto in campo. Pensavo sarebbe una partita da tre punti, ma loro sono forti e può succedere"

"Lo spogliatoio? Non siamo troppo contenti, pensavamo che i tre punti li avremmo conquistati contro una squadra forte e con una prestazione buonissima. Meritavamo noi di più"

"Prestazione compatta e unita fino al 2-1? Preferisco parlare di calcio e non dell'episodio del pareggio, è stata una giocata in cui tutti abbiamo visto cos'è successo. Abbiamo subito un gol quando stavamo vincendo, la Roma ci stava attaccando e noi dovevamo tenere meglio, ma eravamo stanchi dopo tanta intensità"

"La mia crescita? Non è cambiato nulla, prima di tornare qui sapevo di essere migliorato mentalmente e come maturità. Io mi sento addosso la fiducia di staff e compagni, gioco nel Napoli e cosa posso dire di più? Sono giovane, sono con compagni di livello alto come Scott e Kevin e tanti altri bravi. Quest'anno mi stanno dando fiducia ed è importante per un giocatore"

"Quello che manca è giocare ad un livello così alto sempre, non solo contro la Roma. Dobbiamo mantenere questo livello con tutti, così i tre punti arriveranno"

"I tifosi del Napoli ci seguono e ci sostengono sempre, dobbiamo rimanere uniti e tutti sullo stesso livello, per essere una squadra di livello forte"