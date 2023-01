Moggi: "Per vincere lo Scudetto bisogna fare la partita: e la Juve la subisce, non la fa"

Luciano Moggi è intervenuto a Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Sento dire molte cose ma questa partita vale tanto per entrambe: dovesse vincere la Juve si riapre il campionato. Diversamente il Napoli darebbe un segnale forte, mi sembra stia abbastanza bene anche fisicamente e lo dice anche la vittoria con la Samp: è tornata l'autostima. La Juventus ultimamente è abituata a vincere all'ultimo minuto come a Cremona e con l'Udinese. Praticamente fa una difesa estrema e poi gli capita di fare qualche gol. Stasera sarà difficile mettere il pullman davanti alla difesa contro questo Napoli che deve essere bravo a sfondare il muro. Spalletti mi sembra abbastanza pronto su questo. Chiesa? Per me lo mette subito, se lo mette subito significa che vuole fare la partita. Lo Scudetto che lo merita il Napoli per quello che ha fatto sino adesso ma io ricordo quando la Juve era bistrattata da tutti perchè aveva cominciato in malo modo. Si diceva che doveva finire a metà classifica, poi dopo un filotto di vittorie sono cambiati i pareri: è diventata il vero antagonista del Napoli. Ma non è così, la Cremonese ha preso due pali oppure con l'Udinese sbloccata solo per una giocata. Allegri sa chiudere bene la squadra: per vincere il campionato bisogna fare la partita e la Juve le subisce, non le fa le partite".