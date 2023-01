Napoli Juventus - Arrivano le dichiarazioni di Adrien Rabiot prima di Napoli Juventus. Queste le parole a Dazn nel pre partita:

"Sto bene e sono contento del mio Mondiale, peccato per la sconfitta in finale. Sto bene e in fiducia, voglio vincere e cercherò anche io di far bene. Voglio ringraziare Agnelli, è la sua ultima partita ufficialmente da presidente, cercheremo di vincere anche per lui".