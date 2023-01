Italia, Mancini: "A Napoli contro l'Inghilterra faremo una cosa per la prima volta"

Nella conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie dell'Italia, Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato anche dei prossimi impegni degli azzurri.

”Chi preferirei incontrare tra Croazia, Olanda e Spagna a giugno prossimo in semifinale in Nations League? Sono tre Nazionali molto forti, una vale l'altra, per noi l'importante sarà vincere. Indosseremo la nuova maglia per la prima volta a marzo, a Napoli contro l'Inghilterra. Una partita che ormai è un classico. Non sarà semplice, ma vogliamo far bene sin da subito”