Inter, ora Inzaghi punta al campionato: "Vogliamo altri trofei! Ma stasera ci godiamo la Supercoppa"

Ultime notizie. Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Inter-Milan 3-0, finale di Supercoppa italiana. Ecco le sue dichiarazioni: "Stasera i ragazzi sono stati bravissimi, hanno interpretato la partita in maniera perfetta. Siamo stati sempre lucidi. Abbiamo vinto una Coppa importantissima, per noi è il secondo obiettivo stagionale, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions. Da allenatore è stato un piacere vedere la mia squadra giocare così bene".

Se questa vittoria può essere uno slancio per risalire la china in campionato? Inzaghi risponde: "Sì, ma stasera ci godiamo questo trofeo, perché vincere contro il Milan, in questo modo, in una finalissima come questa, è stato bellissimo. L'obiettivo è vincere altri trofei, continuiamo così".