Furia Pirlo: "Viste troppe cose strane, è inutile giocare in Turchia: decidono gli arbitri!"

Ultime notizie calcio - Un Andrea Pirlo furioso, quello che ha attaccato gli arbitri dalla Turchia: "Se vogliono decidere le partite, è inutile scendere in campo".

Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus, non ci sta e va duro contro gli arbitri per il pareggio subito dal suo Karagumruk contro il Kasimpasa al minuto 101, su calcio di rigore: è finita 2-2 così la 19esima giornata di Super Lig.

L'allenatore ex calciatore della Juventus, attualmente al Fatih Karagumruk, Andrea Pirlo, ha parlato così dopo la gara:

"Noi analizzeremo i nostri errori, ma gli arbitri devono anche analizzare e capire perché hanno preso una decisione del genere. È inutile lavorare tutta la settimana per poi vedere questi episodi. Se vogliono decidere loro le partite è inutile venire in campo. In ogni partita del campionato c’è qualche episodio strano, purtroppo non se ne capisce il motivo. Non è che possono lamentarsi solo le grandi squadre come Galatasaray e Fenerbahce sugli episodi arbitrali. Che guardino quello che succede in tutte le partite!".