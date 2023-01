Bergomi: "Nessuno parla mai di Meret, con la Juve ha salvato il Napoli! Osimhen lo fermi solo in un modo"

Beppe Bergomi è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“In Champions League, il Napoli di Spalletti ha fatto molto bene. Anche con i Rangers, ha giocato con le secondo linee, tra virgolette, gente come Simeone e Raspadori che nel gruppo ci stanno alla grande, ed ha vinto benissimo. Questo Napoli può giocarcela in qualsiasi campionato, ma non so se altrove sarebbe in testa.

Spalletti è un ottimo allenatore. Tante volte si danno etichette, ma ci si dimentica che alla Roma si confrontava con la grande Roma di José Mourinho, con la Juve... Le squadre, però, le ha sempre fatte crescere ed ha inventato calcio, facendo migliorare tanti giocatori.

Osimhen lo puoi fermare solo con l’aiuto della squadra. Nessuno parla mai del portiere, mentre anche con la Juventus c’è stata una parata di Meret che ha salvato gli azzurri dal 2-2".