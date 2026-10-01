Danimarca-Portogallo, ennesimo gol di Hojlund in Nazionale con uno splendido pallonetto | VIDEO

Gol di Rasmus Hojlund in Nazionale! Ennesimo gol dell'attaccante del Napoli con la maglia della Nazionale danese: Hojlund ha segnato la rete del momentaneo 2-2 nella partita Danimarca-Portogallo con uno splendido pallonetto al portiere avversario.

Höjlund haut gegen Portugal den CR7-Jubel raus #DAZNmoment #UEFANationsLeague



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Gol di Hojlund in Danimarca-Portogallo

Continuano i segnali confortanti per il Napoli dalla sosta per le Nazionali. Nel match di UEFA Nations League giocato al Parken Stadium di Copenaghen tra Danimarca e Portogallo, è stato ancora una volta Rasmus Hojlund il grande protagonista della serata per i padroni di casa.

Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 1-2, la Danimarca ha trovato la forza di riequilibrare i conti a inizio ripresa. Al minuto 52, orchestrata una perfetta ripartenza in contropiede, Hojlund è arrivato a tu per tu con il portiere avversario, lo ha superato con un delizioso e freddissimo pallonetto che si è infilato in rete per il momentaneo 2-2.

Gol Hojlund in Danimarca Portogallo

Gol Hojlund in Danimarca Portogallo

Gol Hojlund in Danimarca Portogallo

Un gesto tecnico di rara bellezza e freddezza che conferma il momento di forma straordinario dell'attaccante azzurro con la maglia della propria selezione nazionale, un'ottima notizia anche per le trame offensive del Napoli in vista della ripresa del campionato.