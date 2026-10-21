Storia Como, Man United umiliato! Trema la panchina di Carrick: pronto Conte?

Un crollo pesantissimo, inatteso nelle proporzioni ma emblematico dell'ennesima annata tormentata per i Red Devils. La notte di Champions League al Sinigaglia si trasforma in un vero e proprio incubo per il Manchester United, travolto sotto i colpi di un Como stellare che chiude addirittura con un clamoroso 4-1.

Un risultato che fa impazzire una città intera da una parte, protagonista di un'impresa destinata alla storia, ma che dall'altra mette pesantemente - e inevitabilmente - sul banco degli imputati la guida tecnica britannica.

Como-Man United 4-1! Carrick a rischio? Pronto Conte

Gli uomini di Cesc Fagrebas e Nico Paz in particolare, protagonista con una doppietta e un assist per Douvikas col poker poi firmato Ramon, potrebbero quindi far saltare la panchina di Michael Carrick.

Al di là del 13simo posto in Premier League, per la formazione di Manchester si tratta della seconda pesante battuta d'arresto consecutiva nel cammino continentale. Nel turno precedente aveva infatti incassato un netto 2-0 dall'Atlético Madrid, con un altro scivolone adesso che rischia di portare a un terremoto interno considerando i soli 3 punti finora in Europa.

E ci sarebbe un nome pesante per l'eventuale eredità: Antonio Conte. Il tecnico leccese ha recentemente inviato segnali d'apertura al panorama internazionale e i media britannici non hanno nascosto come la figura dell'ex Ct possa rappresentare il profilo ideale per ereditare una situazione così complessa.

Valutazioni in corso nelle prossime ore ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo. Con la Juventus che sembra orientata a dare fiducia a Luciano Spalletti, l'ex Napoli potrebbe decidere di prendere il treno inglese piuttosto che attendere quello bianconero.