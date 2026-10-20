Napoli Basketball, domani si torna in EuroCup contro il Tofas Bursa! Repesa: "Dobbiamo dimostrare di saper reagire al ko con Milano"

Nuovo impegno per il Napoli Basketball che affronta domani, nella gara della quarta giornata del girone C di Eurocup, il Tofas Bursa. La partita si disputerà all’Alcott Arena con inizio alle ore 20:00.

Si affronteranno le due squadre che comandano il raggruppamento. Entrambe le formazioni infatti sono a punteggio pieno, con 3 vittorie su 3 partite giocate. La squadra di Coach Repesa, reduce dal primo stop stagionale contro l’Olimpia Milano, ha vinto in casa contro i Campioni in carica del Bourg-en-Bresse, e nelle due trasferte disputate con il Buducnost e lo Slask Wroclaw. La formazione turca ha superato, in casa, il Chemnitz e il Buducnost, vincendo poi in casa del Bourg-en-Bresse. Nel massimo campionato turco, il team guidato da Coach Massimo Cancellieri, ha giocato 4 partite, vincendone 2 e perdendone altrettante. Nell’ultimo turno successo per 71-69 in trasferta contro il Korfez Basket, con 25 punti realizzati da Bryce Jones. Arbitreranno l’incontro Vassilis Pitsilkas, Leandro Lezcano, Karol Kowalski.

Dichiarazione Coach Jasmin Repesa:

"Quello di domani è per noi un appuntamento molto importante. Siamo consapevoli di affrontare una formazione forte e quotata come il Tofas Bursa, ma dobbiamo avere la forza e la determinazione di rialzarci immediatamente dopo lo stop subito contro Milano. La cosa fondamentale per la nostra crescita è dimostrare di essere in grado di reagire ad una sconfitta e riprendere il cammino. È un'occasione importante per la nostra squadra, per il club ed i tifosi che ci stanno accompagnando in questa bellissima avventura.”

Sono ancora in vendita i biglietti per assistere alla gara Napoli Basketball – Tofas Bursa, sia sulla piattaforma Vivaticket che al botteghino, che sarà aperto domani dalle ore 18:30. I cancelli dell'ALCOTT Arena saranno aperti alle ore 18:30. La gara Napoli Basketball – Tofas Bursa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max, Canale 206 di Sky. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basketball.