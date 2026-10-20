Napoli Basketball, domani si torna in EuroCup contro il Tofas Bursa! Repesa: "Dobbiamo dimostrare di saper reagire al ko con Milano"
Nuovo impegno per il Napoli Basketball che affronta domani, nella gara della quarta giornata del girone C di Eurocup, il Tofas Bursa. La partita si disputerà all’Alcott Arena con inizio alle ore 20:00.
Si affronteranno le due squadre che comandano il raggruppamento. Entrambe le formazioni infatti sono a punteggio pieno, con 3 vittorie su 3 partite giocate. La squadra di Coach Repesa, reduce dal primo stop stagionale contro l’Olimpia Milano, ha vinto in casa contro i Campioni in carica del Bourg-en-Bresse, e nelle due trasferte disputate con il Buducnost e lo Slask Wroclaw. La formazione turca ha superato, in casa, il Chemnitz e il Buducnost, vincendo poi in casa del Bourg-en-Bresse. Nel massimo campionato turco, il team guidato da Coach Massimo Cancellieri, ha giocato 4 partite, vincendone 2 e perdendone altrettante. Nell’ultimo turno successo per 71-69 in trasferta contro il Korfez Basket, con 25 punti realizzati da Bryce Jones. Arbitreranno l’incontro Vassilis Pitsilkas, Leandro Lezcano, Karol Kowalski.
Dichiarazione Coach Jasmin Repesa:
"Quello di domani è per noi un appuntamento molto importante. Siamo consapevoli di affrontare una formazione forte e quotata come il Tofas Bursa, ma dobbiamo avere la forza e la determinazione di rialzarci immediatamente dopo lo stop subito contro Milano. La cosa fondamentale per la nostra crescita è dimostrare di essere in grado di reagire ad una sconfitta e riprendere il cammino. È un'occasione importante per la nostra squadra, per il club ed i tifosi che ci stanno accompagnando in questa bellissima avventura.”
Sono ancora in vendita i biglietti per assistere alla gara Napoli Basketball – Tofas Bursa, sia sulla piattaforma Vivaticket che al botteghino, che sarà aperto domani dalle ore 18:30. I cancelli dell'ALCOTT Arena saranno aperti alle ore 18:30. La gara Napoli Basketball – Tofas Bursa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max, Canale 206 di Sky. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basketball.
Massimo Cancellieri, allenatore del Tofas, presenta così il match:
“In questa partita affronteremo la squadra che finora si è dimostrata la migliore del nostro girone. Ha dimostrato di essere una formazione molto solida, sia nel campionato italiano sia in EuroCup, ed è guidata da un allenatore eccellente. Si vede quanto sia una squadra tosta, costante e capace di giocare bene insieme. Per noi, quindi, sarà una sfida molto difficile. Giocheremo in trasferta, su un campo che solitamente fa registrare il tutto esaurito. Sarà un test importante per capire a che livello siamo. A prescindere dal risultato, al termine della partita potremo iniziare a valutare che tipo di squadra siamo e quale impatto possiamo avere in questo girone”.
Terrell Carter, centro del Tofas, presenta così il match:
“Siamo le ultime due squadre ancora imbattute nel nostro lato del tabellone di EuroCup, quindi ci attende una grande sfida. Il Napoli sta giocando davvero molto bene: esegue con efficacia i propri schemi ed è una squadra con ottime percentuali nel tiro da tre punti. Dovremo esserne consapevoli e prestare molta attenzione a questo aspetto. Andremo in trasferta con l'obiettivo di disputare una grande partita e conquistare una vittoria importante”.
Nel Tofas Bursa sarà assente Yigitcan Saybir, che resterà fuori per un periodo stimato tra le quattro e le sei settimane.