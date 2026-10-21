Roma, Gasperini: "Ora anche Pellegrini infortunato. Contro il Napoli un giorno in più, ma siamo pochi"

Napoli e Roma vincono in Champions League e adesso si preparano a sfidarsi l'una contro l'altra nel prossimo impegno del campionato di Serie A, con il match in programma sabato ore 18:00 allo Stadio Maradona.

Le dichiarazioni di Gasperini

Al termine di Roma-Slovan Bratislava 4-0, l'allenatore Gian Piero Gasperini ha accennato anche alla partita contro il Napoli.

Ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita, ha dichiarato: "Il calendario è quello, tutti devono essere all'altezza di quello che chiede la Roma. Queste risposte consentono di andare avanti con fiducia e allargare la rosa dei potenziali titolari. Mi preoccupa il fatto che ogni volta rischiamo di perdere un giocatore".

Poi in conferenza stampa ha ribadito: "Non credo che l'infortunio di Pellegrini sia grave, però ci vogliono sempre 20 giorni quando si tratta di un problema muscolare. Questa settimana abbiamo un giorno in più per Napoli, ma poi giocheremo di nuovo ogni 3 giorni. Il reparto avanzato è fondamentale, per i cambi, per la qualità, sotto tutti i punti di vista. Affronteremo ancora una serie di partite in cui, se non recuperiamo Dybala, siamo veramente in pochi. Ora recuperiamo Cristante ed è importante. Tutti hanno giocato parecchio e con la prospettiva di essere pronti anche per le prossime".