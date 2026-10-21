Di Lorenzo contro Bruscolotti: "Sarò poca roba ma a 75 anni non mi metterò a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente"

Ultime notizie Napoli - Cortocircuito social per quanto riguarda due capitani del Napoli come Giuseppe Bruscolotti e Giovanni Di Lorenzo, perchè sui social l'attuale capitano ha voluto rispondere ad un video di Rompipallone in cui l'ex azzurro afferma che Di Lorenzo sia 'poca roba' dal punto di vista della leadership. Su Instagram Di Lorenzo ha voluto rispondere sotto il profilo di SpazioNapoli:

"Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall’esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario".