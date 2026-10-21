"Riecco Super Scott". McTominay devastante con il Bodo: voti e pagelle
Rassegna Stampa 16:00
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Ultime notizie calcio Napoli - Doppieta decisiva per Scott McTominay contro il Bodo Glimt. Lo scozzese è stato il trascinatore di serata in Champions League. Di seguito voti e pagelle dei quotidiani.
Napoli Bodo 4 3, voti e pagelle McTominay
- Corriere dello Sport 8. In gol 42 giorni dopo l’operazione al cuore. Non segnava dalla rete al Pisa del 17 maggio. Colpisce il palo nella ripresa e poi segna il 3-2 di testa. È tornato il miglior Scott, quello di cui Napoli è pazza.
- Gazzetta dello Sport 7,5. Una doppietta che sa tanto di liberazione e che spazza via un po’ di nubi sul Napoli. Riecco Super Scott, ritrovato e felice.
- Tuttosport 7.5 Non perdona a fine prima frazione, quando De Bruyne lo mette in porta. Ma conta ancora di più la doppietta personale nella ripresa.
- Il Mattino 8,5. 42 giorni prima è a Manchester, su un lettino d'ospedale, con accanto i familiari più stretti e con un intervento al cuore appena subìto. 42 giorni dopo è in campo in Champions League a segnare una doppietta che regala la vittoria ai suoi. Che sarebbe addirittura tripletta senza un palo; se ci fosse una foto a descrivere tutta l'essenza di Scott McTominay non sarebbe altro che questa notte. Col pancione in bella mostra.
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