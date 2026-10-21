Napoli vicina al collasso, il sindaco Manfredi: "Rischio città paralizzata! Faccio subito questa richiesta al Governo"

Ultime notizie Napoli - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a proposito della situazione di queste ore con l'emergenza auto-trasporto, lancia un appello via social:

"L’emergenza autotrasporto rischia di paralizzare Napoli e le altre città del Mezzogiorno. Gli approvvigionamenti alimentari sono sempre più difficili e iniziano a emergere criticità anche nei servizi essenziali, a partire dalla raccolta dei rifiuti.

Con il sindaco di Bari, Vito Leccese, chiediamo al Governo e al ministro Salvini di anticipare l’incontro previsto per il 27 ottobre e individuare soluzioni immediate. Comprendiamo le ragioni di chi protesta contro costi ormai insostenibili, ma non possiamo permettere che a pagarne le conseguenze siano intere comunità.

Servono risposte concrete e urgenti".