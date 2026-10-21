Gazzetta - Napoli interessato a Varela del Monza: cosa filtra per gennaio

Calciomercato Napoli - Il tentativo di rivalutazione dell'attaccante Lorenzo Lucca è ad oggi fallito. L'ex Udinese è stato riconfermato dal Napoli: Allegri gli ha dato anche grande fiducia ma le risposte sono state assai negative. Il tempo stringe e la sensazione è che la bocciatura sia ormai definitiva. Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il club di De Laurentiis avrebbe manifestato interesse per l'attaccante Gustavo Varela (2005) del Monza.

Napoli interessato a Varela del Monza

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che conferma l'interessamento del Napoli per l'attaccante Varela del Monza:

“Tutte le big di Serie A lo tengono d’occhio, più di tutte il Napoli che avrebbe già manifestato un interessamento. Ma l’appeal di Varela va anche oltre, arrivando fino alla Premier dove persino l’Arsenal gli ha messo gli occhi addosso. E poi c’è l’ex casa madre, il Benfica, che vorrebbe riprenderselo. Potrebbe entrare in scena il Napoli. Il club di De Laurentiis ha cercato per tutta l’estate un vice Hojlund ripiegando poi sul ritorno di Lorenzo Lucca dopo la breve parentesi al Nottingham Forest. Possibile dunque un blitz del Napoli già nel mercato di gennaio? Complesso ma non impossibile, anche perché il Monza difficilmente si libererà del giocatore, fondamentale per centrare la salvezza, e il cui prezzo potrebbe solo salire”.