Allegri a Sky: "Il Napoli ha meritato la vittoria. Scudetto? Il campionato non è ancora finito"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

"La scelta di Chiesa come quinto? Il Napoli ha meritato assolutamente la vittoria e noi abbiamo messo poca energia nella partita. Da questa serata dobbiamo solo rialzarci, venivamo da 8 vittorie consecutive e il campionato non è ancora finito. Su Federico, abbiamo iniziato tutti molto più bassi, poi quando ci siamo alzati l'ho schierato più avanti, ma il calcio è anche questo.

Abbiamo subito troppo e non avevamo energia. Volevamo fare risultato ma abbiamo giocato contro una squadra che merita la posizione che ha. Bremer? E' stata una serata storta da parte di tutti. Non bisogna deprimersi, così come nelle vittorie non dobbiamo esaltarci. Dispiace perché era una partita importante, ma abbiamo fatto troppi errori e dopo il 3-1 siamo crollati.

Nel primo tempo eravamo in partita, oltre i gol non ricordo grandi occasioni del Napoli, ma quando prendi gol su tante disattenzioni capitano anche serate così storte. Questa serata non prometteva granché già dal primo gol subito al primo cross degli azzurri, ma ci sono stati molti meriti del Napoli.

Noi dobbiamo cercare di restare tra le prime 4, il Napoli è a +10, ma quel che vale oggi, non vale più già dopo due mesi. Vedremo a maggio che classifica ci sarà".