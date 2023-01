Agostinelli: "Ieri sera è mancato il Napoli, ma sarebbe stato meglio vincere ieri e perdere con la Juventus?"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ieri sera è mancato il Napoli, ma sarebbe stato meglio vincere ieri e perdere con la Juventus? Sono le classiche docce fredde che uno non si aspetta, la Cremonese gioca in Serie A. Forse cambiare dieci giocatori è stato un po’ eccessivo, se analizzo le scelte di Luciano Spalletti. Il Napoli nel finale ha messo dentro i titolari, da Kim a Osimhen, ma devo dire che per quanto riguarda il reparto difensivo ci hanno messo molto tempo per leggere le situazioni su Okereke. Nella prestazione di Bereszynski forse gli è pesato sentire troppo la partita, mentre a livello mentale la squadra potrebbe aver recuperato troppo poco dopo la vittoria con la Juventus”