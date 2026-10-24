RNC - Nuovo centro sportivo a Qualiano, ci siamo: legali al lavoro, settimana prossima il closing!

Nuovo centro sportivo SSC Napoli, accelerazione finale su Qualiano: legali a lavoro, settimana prossima decisiva per il closing. Il progetto per la nuova "casa" del Napoli entra ufficialmente nella sua fase decisiva. Secondo quanto rivelato dal giornalista Marco Giordano di Radio Napoli Centrale, è in corso una forte accelerazione finale sull'area di Qualiano, individuata come la sede ideale per il futuro centro sportivo del club azzurro.

Nuovo centro sportivo a Qualiano

Nelle ultime ore i legali e i consulenti delle parti sono al lavoro senza sosta per limare gli ultimi dettagli burocratici, contrattuali e finanziari dell'operazione. Un'attività intensa che prelude a una svolta imminente: la prossima settimana, infatti, sarà quella chiave e potenzialmente decisiva per la fumata bianca e il closing definitivo dell'accordo.

Il Napoli si appresta così a compire un passo storico e fondamentale per le proprie infrastrutture, mettendo le basi per un impianto moderno e di proprietà all'altezza delle ambizioni della società.