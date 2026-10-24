Primavera, Napoli-Spezia 3-1 (18' Riccio, 34' Manè, 70' Esposito, 72' Longhi): termina il match, gli azzurri vincono a Cercola! | RILEGGI DIRETTA

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Autore Redazione Redazione
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Il Napoli Primavera scende in campo per la sesta giornata del campionato Primavera 2, alle ore 10.30, allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, lo Spezia di Lupoli

Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera scende in campo per la sesta giornata del campionato Primavera 2. Gli azzurri affrontano oggi, alle ore 10:30, allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, lo Spezia di Arturo Lupoli.

Primavera, Napoli-Spezia: la diretta testuale del match

90' + 4' - Termina il match, gli azzurri vincono a Cercola, sconfitto lo Spezia

90' - Concessi 4 minuti di recupero

88' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Esposito

80' - Cambio tra le file dello Spezia, fuori Vannucci, dentro Camara

72' - Gol Spezia, rete di Longhi su assist di Vannucci

70' - Gol del Napoli, calano il tris gli azzurri con Esposito su un grande assist di Barido'

69' - Doppio cambio tra le fila dello Spezia, fuori Carbone e D'Ambrosio, dentro D'Auria e Sartori

59' - Triplo cambio tra le fila del Napoli, fuori Milton Pereyra, Riccio e Lieto, dentro Baridò, Favicchio ed Esposito

51' - Cambio tra le fila dello Spezia, fuori Maggiore, dentro Ghetti

45' - Cambio tra le fila del Napoli, fuori Santella, dentro Liccardo

45' - Inizia il secondo tempo

45' - Fine primo tempo

34' - Gol del Napoli, gli azzurri raddoppiano con Manè

26' - Occasione Spezia, ci prova Carbone, ma Spinelli si fa trovare pronto

18' - Gol del Napoli, Riccio porta avanti gli azzurri, dopo un grande assist di Milton Pereyra

12' - Occasione Napoli, Riccio intercetta un rilancio di Azzoni, ma la difesa ospite si fa trovare pronta e respinge

1' - Via al match!

I partenopei arrivano alla sfida di campionato dopo la vittoria in casa contro il Bodo/Glimt, Nocerino va a caccia della terza vittoria stagionale. Lo Spezia non ha cominciato alla grande il campionato, ritrovandosi sotto il Napoli a 4 punti.

Primavera, Napoli-Spezia: le formazioni ufficiali del match

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

  • Napoli: Spinelli, Zappala', Santella, De Stefano, Branchizio, Lieto, Melnyk, Chiummariello, Milton Pereyra, Riccio, Manè. A disposizione: Merone, Marotta, Natale, Liccardo, Anic, De Michele, D'Angelo, Saviano, Barido', Rovetini, Esposito, Favicchio. Allenatore: Antonio Nocerino
  • Spezia: Azzoni, Mazzanti, Del Sante, Longhi, Vignali, Francini, D'Ambrosio, Vannucci, Trentinella, Carbone, Maggiore. A disposizione: Guidi, Michelotti, Corallo, Berti, D'Auria, Ghetti, Sartori, Ceccarelli, Camara. Allenatore: Arturo Lupoli.
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