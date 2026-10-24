Primavera, Napoli-Spezia 3-1 (18' Riccio, 34' Manè, 70' Esposito, 72' Longhi): termina il match, gli azzurri vincono a Cercola! | RILEGGI DIRETTA
Il Napoli Primavera scende in campo per la sesta giornata del campionato Primavera 2, alle ore 10.30, allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, lo Spezia di Lupoli
Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera scende in campo per la sesta giornata del campionato Primavera 2. Gli azzurri affrontano oggi, alle ore 10:30, allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, lo Spezia di Arturo Lupoli.
Primavera, Napoli-Spezia: la diretta testuale del match
90' + 4' - Termina il match, gli azzurri vincono a Cercola, sconfitto lo Spezia
90' - Concessi 4 minuti di recupero
88' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Esposito
80' - Cambio tra le file dello Spezia, fuori Vannucci, dentro Camara
72' - Gol Spezia, rete di Longhi su assist di Vannucci
70' - Gol del Napoli, calano il tris gli azzurri con Esposito su un grande assist di Barido'
69' - Doppio cambio tra le fila dello Spezia, fuori Carbone e D'Ambrosio, dentro D'Auria e Sartori
59' - Triplo cambio tra le fila del Napoli, fuori Milton Pereyra, Riccio e Lieto, dentro Baridò, Favicchio ed Esposito
51' - Cambio tra le fila dello Spezia, fuori Maggiore, dentro Ghetti
45' - Cambio tra le fila del Napoli, fuori Santella, dentro Liccardo
45' - Inizia il secondo tempo
45' - Fine primo tempo
34' - Gol del Napoli, gli azzurri raddoppiano con Manè
26' - Occasione Spezia, ci prova Carbone, ma Spinelli si fa trovare pronto
18' - Gol del Napoli, Riccio porta avanti gli azzurri, dopo un grande assist di Milton Pereyra
12' - Occasione Napoli, Riccio intercetta un rilancio di Azzoni, ma la difesa ospite si fa trovare pronta e respinge
1' - Via al match!
I partenopei arrivano alla sfida di campionato dopo la vittoria in casa contro il Bodo/Glimt, Nocerino va a caccia della terza vittoria stagionale. Lo Spezia non ha cominciato alla grande il campionato, ritrovandosi sotto il Napoli a 4 punti.
Primavera, Napoli-Spezia: le formazioni ufficiali del match
Di seguito le formazioni ufficiali del match:
- Napoli: Spinelli, Zappala', Santella, De Stefano, Branchizio, Lieto, Melnyk, Chiummariello, Milton Pereyra, Riccio, Manè. A disposizione: Merone, Marotta, Natale, Liccardo, Anic, De Michele, D'Angelo, Saviano, Barido', Rovetini, Esposito, Favicchio. Allenatore: Antonio Nocerino.
- Spezia: Azzoni, Mazzanti, Del Sante, Longhi, Vignali, Francini, D'Ambrosio, Vannucci, Trentinella, Carbone, Maggiore. A disposizione: Guidi, Michelotti, Corallo, Berti, D'Auria, Ghetti, Sartori, Ceccarelli, Camara. Allenatore: Arturo Lupoli.