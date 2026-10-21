Repubblica: "Sarri rischia l’esonero: due nomi in pole". Ma da Bergamo piovono smentite

Maurizio Sarri a rischio esonero. Questo è quanto si legge sull'edizione online di Repubblica che racconta come l'allenatore sia in discussione e la sua posizione non sia solidissima. A decidere il destino di Sarri saranno le prossime gare prima della sosta di novembre. Se l'Atalanta non cambierà rotta, si procederà probabilmente alla separazione. Sono due i nomi che circolano in orbita Atalanta secondo Repubblica:

"Il tempo concesso a Maurizio Sarri per dare un’identità all’Atalanta comincia a misurarsi con l’urgenza dei risultati. Da qui alla sosta di novembre, l’ex allenatore della Lazio si gioca la panchina: la società si aspetta una svolta e soprattutto Stephen Pagliuca sta riflettendo sulla sua posizione.

La sosta di novembre diventa così il primo orizzonte entro il quale consolidare la propria posizione, senza che questo equivalga a una garanzia indipendente dai risultati. Nel frattempo, sullo sfondo cominciano a delinearsi le alternative. In caso di separazione, i nomi sono quelli di Igor Tudor e Thiago Motta. Il croato, già primo obiettivo ai tempi della Juventus, è un profilo considerato per la capacità di incidere rapidamente, alzare l’intensità e restituire compattezza. Motta rappresenta un’altra possibilità, con una proposta fondata sull’organizzazione e sulla costruzione del gioco".

AGGIORNAMENTO ORE [14:07] – A seguito di verifiche effettuate dalla nostra redazione presso ambienti vicini alla società, le indiscrezioni relative a un possibile esonero di Maurizio Sarri al momento non trovano conferme. Il club prosegue nel solco della continuità senza registrare strattoni o posizioni a rischio.