Tacchinardi: "Impressionato dall'ultima mezz'ora col Venezia. Vi dico qual è il vero problema del Napoli"

L'ex giocatore di Juve, Brescia e Nazionale, Alessio Tacchinardi, attuale opinionista Mediaset ha espresso il proprio pensiero sulla crisi del Napoli calcio nel corso di Pressing su Italia Uno.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Allegri non è il mio allenatore preferito, ma una cosa è certa: io ho visto l'ultima mezz'ora e il Napoli mi ha impressionato, il problema è sul numero di sconfitte, che cominciano ad essere tante. C'è anche del suo, da parte di Allegri, sul non essersi imposto sul mercato. Lucca non fa male alle difese avversarie, Hojlund non basta. Il vero problema del Napoli, secondo me, è la mancata fame e voglia di stare nei primi posti. Manca ambizione per provare a vincere qualcosa".