Gollini-Napoli, intrigo con 4 squadre! Azzurri pronti al colpo di mercato: novità per Sirigu

Calciomercato Napoli. Il futuro di Salvatore Sirigu potrebbe essere lontano da Napoli. L'ex portiere della Nazionale è ancora a caccia dell'esordio stagionale e starebbe riflettendo sulla possibilità di lasciare la maglia azzurra a gennaio per andare a giocare. In tal senso, il club di Aurelio De Laurentiis starebbe monitorando Pierluigi Gollini come ipotetico vice-Meret.

Gollini-Napoli, le ultime

Gollini è chiuso alla Fiorentina da Terracciano e come Sirigu starebbe pensando di cambiare aria. Uno scambio tra i due non è da escludere, ma un nuovo clamoroso scenario sembra prospettarsi per questo mercato di riparazione.

Comer riporta Tuttomercatoweb, si starebbe profilando una maxi-operazione che coinvolge ben 4 squadre: ad andare alla Fiorentina alla fine potrebbe essere Ciprian Tatarusanu, secondo portiere del Milan, che sta trovando spazio visto l’infortunio a Maignan ma che potrebbe essere scalzato dal neo arrivato Vazquez. Sirigu invece potrebbe andare al Cagliari e ritornare a casa, con Gollini che così sarebbe libero per vestire la maglia del Napoli.