Cajuste-Napoli, 10 sconvolgenti curiosità sul nuovo acquisto: la numero 7 ti lascerà senza parole! VIDEO CN24

Il nuovo acquisto del Napoli ha lasciato molti tifosi senza parole. Molti si chiedono se sia adatto alla rosa degli azzurri, altri se abbia senso ingaggiare un giocatore ancora poco conosciuto. √ą il giusto vice di Anguissa? √ą abastanza per mantenere gli standard della squadra campione d'Italia? Per scoprirlo... dovremo attendere ancora un po' ma intanto, abbiamo deciso di raccontarvi di pi√Ļ sul centrocampista classe '99 che scender√† in campo con la maglia azzurra. Mettetevi comodi perch√© queste sono le "10 Curiosit√† su Jens Cajuste":