Notizie Calcio Napoli – Napoli e Augsburg si stanno sfidando in amichevole allo stadio Patini di Castel di Sangro. Gli azzurrri conducono la gara per 1-0 ma gli animi sono molto caldi, infatti Rudi Garcia e Aurelio De Laurentiis si sono molto infastiditi per gli interventi duri dei tedeschi. Il presidente azzurro si è anche rivolto al quarto uomo per chiedere punizioni più severe e un maggiore utilizzo dei cartellini.

De Laurentiis e quarto uomo