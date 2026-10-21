Lunedì De Laurentiis ha minacciato il ritiro punitivo! Ecco cosa gli ha risposto Allegri

De Laurentiis, Manna e Allegri a cena lunedì sera per un vertice societario dopo il KO di Venezia. Alla vigilia della sfida con il Bodo/Glimt, il presidente della SSC Napoli ha voluto vederci chiaro ed ha invitato allenatore e direttore sportivo ad un confronto faccia a faccia per capire cosa non sta funzionando.

Incontro De Laurentiis-Allegri

Oggi il quotidiano Il Mattino chiarisce alcuni dettagli di quell'incontro, svelando cosa si sono detti ADL e Allegri. Stando alla ricostruzione offerta dal giornale, il presidente del Napoli aveva minacciato un ritiro punitivo qualora la squadra avesse commesso l'ennesimo passo falso contro il Bodo/Glimt in Champions League. Una minaccia della quale erano stati informati anche il capitano Di Lorenzo e il resto della squadra.

Max Allegri, da parte sua, "ha spiegato che aveva tutto sotto controllo, che era una situazione da cui era certo che sarebbe uscito fuori". Di fronte a queste rassicurazioni, ADL aveva deciso di fidarsi del suo allenatore, mantenere la calma ed attendere la sfida con il Bodo.