Infortunati Napoli, novità da Castel Volturno: in sette scaldano i motori, svelate le condizioni

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Infortunati Napoli, le ultime da Castel Volturno: le condizioni degli azzurri

Ultime notizie NapoliDirettamente dal Training Center di Castel Volturno giungono importanti novità in vista della prossima partita Napoli, in calendario contro il Frosinone il prossimo 10 ottobre. Alla gara contro gli uomini di Alvini manca ancora molto, ma il tecnico della SSC Napoli Massimiliano Allegri scalda i motori anche durante la sosta per le Nazionali. L'allenatore livornese, orfano dei calciatori impegniati con le proprie Nazionali di riferimento, prosegue senza sosta il lavoro in città.

Infortunati Napoli, le ultime da Castel Volturno: le condizioni degli azzurri

Infortunati Napoli, le ultime da Castel Volturno

Con una nota ufficiale diramata sui propri canali ufficiali, il Calcio Napoli ha comunicato le ultime a proposito dei calciatori fermi ai box per infortunio e impegnati nelle tabelle di marcia personalizzate volte al rientro in campo il prima possibile. Di seguito il report da Castel Volturno:

"SSC Napoli Training Center - Gli azzurri proseguono gli allenamenti nel corso della pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro in palestra e successivamente una serie di cambi di direzione.

Giovane ha effettuato parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo.

Marianucci, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Per McTominay personalizzato in campo.

Alisson e Anguissa si sono allenati in palestra continuando il loro iter riabilitativo".

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