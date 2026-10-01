La Juve studia Lobotka, è un sogno di Spalletti! Sullo slovacco pende l’opzione che De Laurentiis può sottoscrivere in autonomia

Calciomercato SSC Napoli - I dirigenti della Juventus Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Marco Ottolini già adesso stanno iniziando a muoversi, per non arrivare col fiato corto in primavera. Tutte opportunità a parametro zero in mano alla Juve, che valuterà quali approfondire e quali invece abbandonare al proprio destino, scrive l’edizione odierna di Tuttosport.

“A centrocampo, due i nomi più intriganti: Stanislav Lobotka del Napoli (anche per lui, però, pende l’opzione che De Laurentiis può sottoscrivere in autonomia per un’altra annata) e Mateo Kovacic, evidentemente a fine ciclo col Manchester City. Lobotka è un sogno di Spalletti, Kovacic un’ambizione che porterebbe un notevole impulso vincente. Il pezzo pregiato per eccellenza resta Brahim Diaz del Real Madrid”