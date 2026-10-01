Per Allegri il ritorno di McTominay è un talloncino di qualità nella tasca dei capi di sartoria

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sull'importanza del rientro di Scott McTominay, sebbene i tempi di recupero si siano allungati. Ma per il quotidiano, Allegri sa benissimo che può essere una pedina utile al riscatto:

"Per Allegri, il ritorno di Scott McTominay è come il talloncino di qualità nella tasca dei capi di sartoria: il riscatto azzurro passa per i piedi dello scozzese, cioè il meglio che Max possiede. Perché averlo in campo può dare al Napoli più rapidità, più imprevedibilità, miglior palleggio e maggior pressione. Tutto ciò che è mancato in questo settembre pieno di malinconia per i bei tempi che furono con Conte in panchina".