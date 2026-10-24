Napoli-Roma: dalla gioia di Anguissa alla rete di McTominay prima della beffa | FOTOGALLERY

Poteva essere una vittoria pesantissima quella del Napoli allo stadio Maradona contro la Roma di Gian Piero Gasperini e invece arriva la beffa nel finale: gli azzurri stavano infatti per dare continuità al successo europeo contro il Bodø/Glimt sfornando una delle migliori prestazioni stagionali davanti al proprio pubblico, poi la botta finale.

Al Maradona arriva una delle formazioni più in forma ed elettriche del campionato e i partenopei sfornano una prova di grande maturità, ritmo e qualità, prima, appunto, del buio negli ultimi 20 minuti.

Ne è venuta fuori in ogni caso una gara che ha regalato spettacolo puro dal primo all'ultimo minuto, con la squadra di Massimiliano Allegri che stava dimostrando di aver recepito gli accorgimenti tattici e stava per prendere una grande boccata di ossigeno in classifica prima delle nuove amnesie difensive.

Vi proponiamo di seguito gli scatti del match realizzati da Ciro De Luca.