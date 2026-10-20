Prima vittoria in Champions League: guardate la reazione dei tifosi napoletani! | VIDEO
Champions League 23:45
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La reazione dei tifosi napoletani dopo Napoli Bodo/Glimt
Il Napoli batte il Bodo/Glimt alla terza giornata e conquista i primi 3 punti in Champions League! A fine partita l'esultanza dei tifosi napoletani all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, in diretta su CalcioNapoli24 per commentare il risultato finale.
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