Prima vittoria in Champions League: guardate la reazione dei tifosi napoletani! | VIDEO

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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La reazione dei tifosi napoletani dopo Napoli Bodo/Glimt

Il Napoli batte il Bodo/Glimt alla terza giornata e conquista i primi 3 punti in Champions League! A fine partita l'esultanza dei tifosi napoletani all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, in diretta su CalcioNapoli24 per commentare il risultato finale.

Guarda il video.

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