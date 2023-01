Il collega di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia.

Nella eliminazione diretta non c'è margine di errore e come l'anno scorso il Napoli ha pagato di nuovo dazio all'eccesso di turn over in Coppa Italia. Brutta figura e bagno (non solo metaforico) di umiltà, utile pure per la Champions. Spalletti lo sa...