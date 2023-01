Proposta di matrimonio durante Napoli-Juve 5-1: momento da brividi al Maradona! | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Nessun napoletano dimenticherà lo storico Napoli-Juve 5-1 di venerdì 13 gennaio. In special modo se l'ha vissuta con le incredibili emozioni dello stadio Maradona. In special modo chi questa data la ricorderà per sempre, perché ha pensato bene di entrare nell'impianto di Fuorigrotta con un bell'anello nascosto nel giubbino.

Proposta di matrimonio durante Napoli-Juve: il video

E sul 5-1 di Napoli-Juve, nel bel mezzo dei cori dei tifosi azzurri, in Curva, durante: "Un giorno all'improvviso, mi innamorai di te" (e mai coro fu più azzeccato), il tifosissimo degli azzurri, Walter, s'è inginocchiato davanti alla sua Giulia.

Rendendo davvero indimenticabile per loro questo Napoli-Juventus: la proposta di matrimonio, in curva, dopo una notte così, è qualcosa che ricorderai per sempre. Con l'ovazione dei tifosi che li circondavano, e un lungo abbraccio segno del grande amore che condividono (oltre quello per il Napoli!). Momento bellissimo, immagini davvero da brividi, quelle che vi proponiamo in allegato. Augurissimi agli sposi/tifosi!

