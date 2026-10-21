Biglietti Juventus-Napoli, trasferta aperta ai campani! Prezzo settore ospiti e limitazioni: i dettagli

Ultime notizie Serie A - Arriva una buona notizia per i tifosi partenopei, perché la trasferta di Torino contro la Juve è aperta anche ai residenti in Campania. Ad annunciarlo è il club azzurro con un comunicato.

Biglietti Juve-Napoli settore ospiti: prezzo e limitazioni

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Juventus - Napoli, in programma domenica 1 novembre 2026, alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, saranno in vendita con le seguenti modalità:

"I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di venerdì 23 ottobre 2026 esclusivamente on line sul circuito VivaTicket, con caricamento sul wallet del proprio smartphone. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori di fidelity card del Napoli. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 31 ottobre 2026. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti".

Trasferta Juve-Napoli: prezzo biglietti

Prezzo biglietti settore ospiti per Juventus-Napoli

Come annuncia la SSC Napoli, il prezzo dei tagliandi nel Settore Ospiti per Juve-Napoli è di: € 45,00 + commissioni web.

Relativamente ai tifosi con disabilità, le procedure di acquisto sono indicate a questo link. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.

Richiesta striscioni Allianz Stadium Stagione 2026-27

Le richieste di introduzione materiale da tifo presso l’Allianz Stadium dovranno pervenire, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, all’indirizzo e-mail: richiesta.striscioni@juventus.com. Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.